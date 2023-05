TIRRENIA – Nelle acque toscane di Tirrenia, a pochi chilometri da Pisa, si sono tenute due gare nazionali di Eccellenza Surfcasting, ovvero la specialità comunemente nota come pesca dalla spiaggia. Alla competizione targata Fipsas, rigorosamente catch and release (ovvero con il rilascio dei pesci catturati) hanno partecipato ben 52 squadre provenienti da mezza Italia, con oltre 200 tra i migliori pescatori in questa disciplina.

Il Circolo Nautico Sambenedettese, presente in qualità di campione provinciale 2022, ha gareggiato con un team in parte diverso da quello titolato lo scorso anno, composto da Andrea Ciarrocchi, Piergiorgio Crincoli, Filippo Marcelli, e da due giovani promesse: Andrea Siliquini ed Emidio Silenzi. La gara si è dimostrata subito ostica per la moderata presenza di pesce e al contempo combattuta proprio perché nella ricerca, anche una piccola preda avrebbe potuto spostare gli equilibri.

Alla fine il Cns ha rimontato e ha concluso la competizione con un venticinquesimo posto che, anche alla luce della giovane età del team (unico a competere con due atleti under 18), è da ritenersi più che buono, pur se è mancata quella cattura in più che avrebbe migliorato di molto la classifica.

Comunque grandissima soddisfazione del team per il valore sportivo e la crescita che una competizione di tale portata ha generato nei giovani atleti della scuola pesca targata Cns, già ansiosi di competere in ulteriori occasioni. Proprio il giovanissimo Silenzi, classe 2006, parteciperà con Marcelli al campionato regionale a coppie, che vede la prima delle tre competizioni in programma a Marina di Massignano sabato 13 maggio, per proseguire a Pesaro il 24 giugno e terminare ad Ancona il prossimo 18 novembre.