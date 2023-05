SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Azienda Multi Servizi s.p.a., in qualità di soggetto esecutore in materia per il Comune di San Benedetto del Tronto, ha avviato una serie di controlli per l’ispezione degli impianti termici presenti sul territorio, come disposto dalla vigente normativa regionale. I controlli riguardano tutti gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati.

Ai cittadini che hanno in carico la responsabilità degli impianti sarà richiesto di esibire il libretto dell’impianto, al fine di controllare l’effettiva esecuzione dei controlli periodici obbligatori per legge e dei controlli di efficienza energetica.

Ulteriori informazioni e tutti gli adempimenti nel dettaglio per ciascun tipo di impianto sono disponibili contattando l’Azienda Multi Servizi s.p.a. per via telefonica, al numero 0735 317066, oppure telematica, inviando una email all’indirizzo impiantitermici@sbt.it o visitando i siti web www.sbt.it o www.impiantitermici.ap.it.