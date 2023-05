GROTTAMMARE – In via di completamento anche gli ultimi metri della riqualificazione del Lungomare della Repubblica: a partire da domenica, il viale sarà interamente percorribile. Piccole opere di rifinitura seguiranno nei giorni successivi senza interferire con la presenza delle persone lungo la passeggiata.

Nonostante il maltempo dei giorni scorsi, infatti, le maestranze impegnate nel tratto davanti al circolo tennis “Beretti” hanno lavorato per permettere lo smantellamento dell’ultimo cantiere che inglobava la nuova gradinata prospiciente i campi sportivi.

Saranno dunque visibili gli ulteriori due spazi di aggregazione previsti nel sistema delle cinque “piazze” che caratterizzano il progetto firmato dall’architetto Massimiliano Perazzoli, una delle quali completamente nuova a ridosso del campo da tennis nord.

Tale intervento ha consentito anche di migliorare l’accessibilità e la visibilità di un passaggio che collega lo slargo alla spiaggia libera antistante il circolo tennis.

“Il cantiere è in via di smantellamento – fanno sapere l’architetto Liliana Ruffini, responsabile del procedimento, e l’architetto Bernardino Novelli, direttore dei lavori – È stato un lavoro complesso di cui siamo molto soddisfatti per le sinergie che si sono create: la riqualificazione del Lungomare della Repubblica ha coinvolto tanti tecnici e tante imprese, che hanno saputo fare squadra per arrivare a restituire il lavoro prima dell’avvio della stagione estiva”.

I prossimi giorni saranno dedicati ai lavori di rifinitura della gradinata, al completamento della segnaletica della strada carrabile e delle aiuole a ovest di questa e alla installazione di ulteriori arredi (panchine da collocare negli slarghi), la cui consegna è prevista nelle prossime settimane.