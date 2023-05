GROTTAMMARE – Sette comuni uniti nel nome dello sviluppo turistico del territorio. Nella mattinata di venerdì 5 maggio, presso Palazzo Ravenna, è stato presentato il progetto “Tessuinum, La Valle Sacra”.

Il progetto, che vede come capofila il Comune di Cossignano, in collaborazione con i comuni di Force, Rotella, Montedinove, Montalto delle Marche, Castignano, Offida e con l’adesione dei comuni di Ripatransone e di Grottammare, ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro nell’ambito del Piano nazionale complementare PNRR-Sisma, misura B2.2.

Il fine è la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Valtesino attraverso la creazione di una rete interconnessa tra le varie città e i diversi siti turistici, dalla costa ad Ascoli Piceno fino ai Parchi nazionali dei Monti Sibillini e Monti della Laga. Storia, cultura, enogastronomia, arte e spiritualità saranno valorizzati al fine di incrementare l’attrattività turistica dell’intero territorio. Ciò è stato reso possibile grazie a una vincente partnership tra pubblico e privato.

Alla conferenza di presentazione hanno partecipato Roberto Luciani, sindaco di Cossignano; Fabio Polini, sindaco di Castignano; Amedeo Lupi, sindaco di Force; Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche; Antonio Del Duca, sindaco di Montedinove; Luigi Massa, sindaco di Offida; Giovanni Borraccini, sindaco di Rotella e Roberto Benini di Nextlab, principale partner privato del progetto.

Come ha spiegato il primo cittadino del comune capofila del progetto, Roberto Luciani: “Gli obiettivi sono principalmente la movimentazione dei flussi turistici anche nei borghi dell’entroterra, il miglioramento degli asset culturali e turistici del territorio, la destagionalizzazione del turismo, lo sviluppo delle attività commerciali dei singoli territori. Ci candidiamo così a essere destinazione turistica “Vallata del Tesino”, inteso come insieme di borghi e bellezze naturalistiche considerate nella loro interezza”.

“Tessuinum – conlcude Luciani – è il nome del progetto in quanto è il nome del nostro fiume Tesino che ritroviamo in Plinio il Vecchio. Si tratta dunque del nome risalente all’epoca in cui i nostri borghi si sono arricchiti di arte”.

Tutti i sindaci hanno espresso entusiasmo, soddisfazione e desiderio di unione tra i diversi territori, sottolineando le grandi opportunità di crescita che questo progetto offre.

Gli investimenti previsti dal progetto saranno impiegati non solo per lo sviluppo materiale di ciascun comune ma anche per la creazione di un Destination Management System (DMS), un software che gestisce in modo integrato le informazioni, risorse e servizi di una destinazione turistica, garantendo le azioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione.

Di seguito i progetti del partner privato e dei singoli comuni:

I partner privati del progetto sono Nextlab (capofila), Maggioli Cultura, Opera, Marchingegno.

Hanno preso parte, inoltre, anche diversi stakeholders territoriali: Fai di Ascoli Piceno, Gal Piceno Scarl, Associazione Polo Museale di Castignano, Asd Auto Motoclub Force, Associazione Giovanile Ferax Cossinea, Associazione Culturale La Borgata, Croce Azzurra Ripatransone e Cossignano, Associazione Turistica Pro Loco di Force, Associazione Turistica Pro Loco Cossinea, Associazione Culturale Centro Giovanile Capradosso, Associazione Eventi Montedinove, Pro Loco Montedinove, Pro Loco Offida.