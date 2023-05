SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’imbarcazione del Circolo Nautico Sambenedettese Reve de Vie, dell’armatore e timoniere Angelo Galeati e di Ermanno Galeati, ha vinto nelle acque di Malta il titolo di campione europeo nella categoria Orc Corinthian, conquistando anche il quarto posto nella graduatoria assoluta, vinta da un’altra imbarcazione marchigiana, Bewild del civitanovese Renzo Grottesi.

Le sette regate dell’edizione 2023 dei campionati continentali sono state estremamente competitive, visti i distacchi minimi che si sono registrati al termine della competizione svoltasi nelle acque maltesi. In casa sambenedettese si fa festa grande, poichè a bordo di Reve de Vie facevano parte dell’equipaggio atleti nati e cresciuti nel Cns come Federico Del Zompo, Matteo Pincherle e Lorenzo Cameli, insieme a Tommaso D’Antuono, Massimo Marcone, Claudio Vallesi, Roberto Campi, Fabrizio Giammarini, Fabio De Simone, oltre ad Angelo ed Ermanno Galeati.

«È stato un weekend – ha dichiarato Andrea Novelli, direttore tecnico del Circolo Nautico Sambenedettese – che conferma il nostro come circolo di riferimento del territorio, dai più piccoli con il Trofeo Kinder ai campionati europei di vela d’altura. Complimenti a tutti gli armatori che hanno creduto nelle risorse interne del circolo, scelta che sta dando risultati più che soddisfacenti. Adesso tutti andremo a tifare compatti per Giorgio Nibbi, che nel prossimo weekend parteciperà a Punta Ala alle selezioni Optimist per il prossimo campionato europeo e per il mondiale».