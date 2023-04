MONTEPRANDONE – Nei mesi di aprile, maggio e giugno, l’Asilo Nido Comunale di Monteprandone ospita tre incontri di letture condivise e promozione della lettura in famiglia per bambini e bambine in età prescolare curati dai volontari e dalle volontarie Nati per Leggere della Provincia di Ascoli Piceno e dalle educatrici del nido e rivolto alle famiglie, ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni.

La mini rassega si chiama “Girotondo di storie” e si terrà venerdì 28 aprile, venerdì 26 maggio e venerdì 30 giugno, dalle ore 17 presso il nido di via dello Sport a Centobuchi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Monteprandone, organizzato da Nati per Leggere della Provincia di Ascoli Piceno in collaborazione con la cooperativa Pagefha che gestisce il nido comunale, è ad ingresso gratuito.

La prenotazione è obbligatoria ai seguenti numeri 339.5031923 (Serena), 348.3109398 (Chiara).