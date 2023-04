CUPRA MARITTIMA – Appuntamento venerdì 14 aprile allo storico Hotel Ristorante Anita di Cupra Marittima per la sesta tappa di “Giochi a Tavola”, ciclo di eventi per la promozione del vino realizzato nell’ambito dell’iniziativa regionale dalla Vigna alla Tavola.

Fulcro della serata sarà la cucina tradizionale dell’Adriatico con piatti iconici come i bomboletti in porchetta, le alici marinate e la frittura della piccola pesca. Il menu della serata sarà accompagnato dai vini delle cantine Clara Marcelli, Moncaro e Tenuta Spinelli. Dal Verdicchio al Pecorino la degustazione sarà focalizzata a raccontare le potenzialità dei nostri vini bianchi, dalla spumantizzazione, all’affinamento in acciaio o in botte.

Durante le cena “Giochi a Tavola” gli ospiti si sfidano in prove sensoriali finalizzate a potenziare la cultura enogastronomica del territorio e la loro capacità di degustazione, con l’aiuto dei produttori e dei sommelier che li guidano in un percorso formativo basato sulla logica del gioco. Prove d’olfatto, riconoscimenti tattili, sfide di galateo e sul servizio del vino, degustazioni alla cieca e quiz interattivi sono alla base del format creato per essere replicato in tutti i ristoranti nazionali nell’ottica di far crescere l’interesse per le tante eccellenze marchigiana.

Undici eventi in undici ristoranti del Piceno – dal 3 marzo al 26 maggio – per valorizzare il vino e la birra artigianale esplorando nuove modalità di racconto in abito ristorativo.

Prossimi appuntamenti Marche&Wine Giochi a Tavola di:

20 Aprile, Degusteria del Gigante, San Benedetto del Tronto

5 Maggio, Ristorante Vecchio Mulino, Rocca Fluvione

Informazioni e prenotazioni: 333 2722246