CASTEL DI LAMA – Carabinieri intervengono per una lite e trovano droga in casa. Segue la nota dell’Arma:

«I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ascoli Piceno, insieme ai colleghi della Stazione di Castignano, nel pomeriggio di qualche giorno fa sono intervenuti presso un’abitazione di Castel di Lama dove due stranieri, un 50enne ed un 54enne, avevano litigato per apparenti futili motivi. I militari, nel corso degli accertamenti, nel ricostruire le fasi dell’alterco tra i due connazionali, recuperavano un machete, utilizzato da uno dei litiganti per minacciare l’altro, e durante una perquisizione rinvenivano anche 6 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e sostanza da taglio. Al termine delle operazioni quindi, i due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica e dovranno rispondere di minaccia aggravata, porto di armi e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti».