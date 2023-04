SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’architetto Guido Canali, ha illustrato il progetto di riqualificazione dello stadio Ballarin nel corso del Consiglio Comunale aperto di stamani, 1° aprile.

“Sarà uno spazio dedicato anche a convegni, un luogo di aggregazione urbana. Ci sarà uno specchio d’acqua con una piccola cascata, adiacente al laghetto. Ci saranno salotti urbani, panchine, spazi verdi” – spiega Canali.

“L’intenzione è quella di fare un parco fruibile dai cittadini – prosegue l’architetto, tra – un luogo dove la gente si incontra, non si evita. Sarà un Parco cittadino con un area museale dedicata al racconto ed alla storia del Ballarin, per chi non la conosce. Vogliamo conservare il ricordo di quello che è stato un luogo storico della città e della sua squadra di calcio”.

L’intervento di Canali è stato poi interrotto dopo le proteste dei cittadini in aula: “Una cosa vi avevamo chiesto: di salvare la Curva Sud. E’ una vergogna”. DI SEGUITO IL VIDEO