SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si svolgerà il 5 aprile, alle ore 14.30, presso la sede di San Benedetto del Tronto della Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche, il Convegno di Studi su “Il potere pubblico nella digital transition tra rischi ed opportunità”, con il patrocinio del Centro Alti Studi Europei, della Commissione Europea e del Centro Europe Direct della Regione Marche.

L’evento, organizzato dal Dipartimento di Management, attraverso l’Osservatorio sulla Legalità Economica e i Diritti Fondamentali, diretto dalla Prof.ssa Avv. Marta Cerioni, si inserisce nel percorso di eccellenza del predetto Dipartimento che, per la seconda volta consecutiva, è risultato vincitore del bando di finanziamento per i “dipartimenti di eccellenza” (ANVUR), vedendosi finanziare il progetto “Intangibles for twin transition: digitale e verde”.

Il Presidente del Corso di Laurea in Economia Aziendale, Prof. Simone Poli, spiega come gli studi e le ricerche innovative inizino già nel corso di laurea triennale, che coordina presso la sede di San Benedetto del Tronto, che si consolida sempre più come una realtà innovativa con soddisfacenti risultati in termini di occupabilità. Il corso di laurea, infatti, dà particolare rilevanza alle tematiche della digitalizzazione e della gestione sostenibile delle imprese, approcciandole in una prospettiva multidisciplinare (aziendale, economica, giuridica, matematico-statistica e sociologica).

L’evento, destinato principalmente agli studenti, è aperto a tutti gli operatori economici e alla cittadinanza.

Dopo i saluti introduttivi, vi saranno le relazioni di: Marta Cerioni, Professoressa Associata di Diritto costituzionale su “Il potere pubblico nella digital transition”; Guido Stazi, Segretario generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su “Poteri pubblici e privati negli ecosistemi digitali”; Giovanni Calabrò, Responsabile del Dipartimento Affari Legali dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su “Tutela del consumatore in ambito nazionale ed europeo”; Roberto Sommella, Direttore di Milano Finanza su “Ingovernabili. La forza delle piattaforme digitali tra riduzione del lavoro e intelligenza artificiale”, da diversi anni collaboratore di cattedra di Diritto delle Istituzioni pubbliche presso la sede di San Benedetto del Tronto, che si conferma avere vocazione nazionale.