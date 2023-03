SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giosuè, campione a scuola e nello sport. Il giovane campione di pattinaggio Giosuè Neve, frequentante l’IIS A. Guastaferro, torna in Riviera dopo l’inverno passato ad allenarsi a Baselga di Pinè, in provincia di Trento.

«Un successo dopo l’altro rende lo studente sambenedettese un atleta su cui scommettere per i prossimi anni» – recita la nota – «Il campione italiano junior sulle distanze dei 500 e 1000 metri, oltre che nella gara Junior Allround, ovvero su tutte le distanze, vinta per la prima volta da un atleta velocista».

Giosuè, convocato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, ha partecipato ai raduni previsti dalla Federazione: Inzell, Livigno e Renon sono state le occasioni per prepararsi agli eventi più importanti della stagione, coppe del mondo e Campionati Mondiali. Ha partecipato agli ISU Junior World Cup in Finlandia a Seinajoki e ISU World Junior Speed Skating a Inzell in Germania, piazzandosi nella top 20.

Oltre agli impegni sportivi, Giosuè ha portato avanti il suo percorso scolastico all’IIS “A. Guastaferro” nel settore della Manutenzione e Assistenza Tecnica: beneficia dei privilegi offerti dal Piano Atleta, un programma sperimentale che consente di agevolare gli alunni che svolgono sport ad altissimi livelli; in questo modo, grazie alla disponibilità dei docenti, è riuscito a conciliare allenamenti, competizioni e studio.

Ora che è tornato a casa, Giosuè può godere un meritato riposo, facendo un bilancio di quanto raccolto, senza dimenticare che dietro ogni vittoria c’è dedizione, passione e tenacia, ma anche sconfitte e rinunce.

Soddisfatti i genitori Aristea e Gianfranco, convinti che «Lo sport, vissuto a questi livelli, prima di tutto è una scuola di vita». Adesso è arrivato il momento di prendere la volata più lunga, per terminare a giugno il percorso scolastico e dedicare il suo futuro allo sport, sua passione da sempre.