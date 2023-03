MONTEPRANDONE – Sorpresa musicale per il Piceno.

Il 10 giugno, a Centobuchi in piazza dell’Unità, si terrà il concerto della coppia di artisti Coma Cose.

La coppia di cantanti, protagonista al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “L’addio”, sarà protagonista nella rassegna Cassandra Fest.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo i Coma Cose tornano in tour con il loro album “Un meraviglioso modo di salvarsi”. Un disco intenso e intimo in cui il duo riflette su come vivere i rapporti, soprattutto quelli di coppia, in una società egocentrica che dà difficilmente modo di relazionarsi con le differenze dell’altro

Biglietti disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati:

TicketOne – http://bit.ly/3yENdtz;

Ciaotickets – http://bit.ly/3JiGHxJ;