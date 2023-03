MARONE 7 Salva a mano aperta su Rasi allo scadere del primo tempo, un intervento che preserva lo 0-0 nel momento più delicato. Parata non facile con la sfera che gli rimbalzava davanti. Sicuro nelle uscite. Seconda rete inviolata di fila.

MURATI (’03) 6,5 Chiamato in causa dopo diverse panchine, risponde come se avesse sempre giocato. Sul suo lato, c’è un Rasi in gran spolvero, ma non lo soffre più di tanto.

CONSON 6,5 Raffini gli crea non pochi grattacapi, già al 2′ di gioco gli sbuca alle spalle e per poco non segna. Cresce e ritrova solidità col passare dei minuti.

KARKALIS 6 Rischia di concedere la superiorità numerica e finire anzitempo il match per fermare Raffini lanciato a rete. L’arbitro lo grazia sventolandogli solo il giallo. La sua partita termina lo stesso poco dopo, per infortunio. Ci auguriamo che sia solo una contusione.

VISCARDI (’04) 6,5 Suo il cross che consente a Favo di staccare di testa sulla traversa. Destro a giro di poco fuori a inizio ripresa. Sempre più una certezza, nonostante la giovane età.

FAVO 7 Il montante gli nega la prima gioia in rossoblu. Il suo è l’unico vero pericolo creato nei 16 metri avversari nel primo tempo. Innumerevoli duelli vinti a centrocampo nella ripresa, su due dei tre gol c’è anche il suo zampino a inizio azione.

ANGIULLI 6,5 I suoi lanci lunghi a scavalcare il centrocampo non vanno quasi mai a buon fine, a causa della mancanza di una punta in grado di fare sponda e giocare spalle alla porta. Meglio quando gioca palla a terra.

PROIA 7,5 In una Samb oggi “spuntata”, prova a giocare lui come punta atipica, in una sorta di falso 9. Nell’aria romana a lui familiare, trova un gran gol che rompe il tabù trasferta.

ALBONI (’01) 7 Oggi è tornato ai suoi livelli pre-infortunio. Quando parte in velocità, salta le maglie bianche come birilli. E’ incisivo sulla corsia di destra, dove riesce a servire l’assist del terzo gol a Vita, al culmine di una ripartenza gestita magistralmente.

VITA 7 Gioca esterno sinistro e cerca di convergere verso l’area di rigore, ma Diakitè lo contiene bene per un’ora di gioco lasciandolo un po’ in ombra. Al 67′ segna il gol che chiude i conti e che trascina la Samb fuori dalla zona play out, ora distante 4 lunghezze.

MARRAS (’02) 7,5 Complica la costruzione dal basso dei padroni di casa col suo pressing. Nella ripresa, trova la rete con un gran mancino, che sblocca i conti e corona la sua prestazione. Under di lusso.

MANONI 7 Costretto a mettere “pezze” da tutte le parti. Alle numerose defezioni, si aggiungono gli infortuni a partita in corso di Karkalis e Zaffagnini. Trae il massimo in una situazione complicata e trova 3 punti che sono ossigeno puro.

dalla panchina

ZAFFAGNINI (dal ’30) s.v. Entra a freddo al posto di Karkalis, forse è questa la causa del suo infortunio di un quarto d’ora dopo. Ingiudicabile la sua prestazione, durata meno di 15′.

AGOSTINONE (dal 45′) 6+ Rileva a sua volta l’acciaccato Zaffagnini, in una partita che sembra stregata per il reparto arretrato. Gioca con ordine.

TASSI (dal 75′) 6, DEL MORO (’05, dal 75′) 6, LUZZETTI (’03, dall’80’) 6 Contribuiscono a preservare il triplo vantaggio.

Oggi si è visto il vero potenziale dei rossoblu, nonostante le assenze di Torromino, Lulli, Cardella, Feliz, Guerrieri, Chinellato (e la lista potrebbe continuare), che non fanno altro che aumentare i rimpianti di un campionato che sarebbe potuto essere molto diverso.

La vittoria esterna mancava alla Samb dallo scorso 21 dicembre, in occasione dell’ultima partita del girone d’andata, vinta per 0-1 ad Avezzano. Contro un’avversario di tutto rispetto come il Roma City, che contro il Porto d’Ascoli non aveva concesso neanche un gol (0-0 all’andata e “Riviera” espugnato 0-1 al ritorno) nel primo tempo si è visto un match combattuto, con occasioni da una parte e dall’altra. Raffini e Rasi su tutti, sono andati vicino al gol, ma Marone è stato bravo a chiudere la porta e ad evitare uno svantaggio che sarebbe stato difficile da rimontare contro una squadra molto solida. Nella ripresa, i rossoblu sono stati bravi a sfruttare un momento di black-out, segnando 3 gol in meno di 10′, vincendo così uno scontro diretto dal peso specifico incommensurabile. Domenica prossima ci sarà un’altra sfida chiave contro la Vastese, che all’andata punì la Samb per 1-0.