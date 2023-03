GROTTAMMARE – Stavolta “I conti con la storia” si avvicina al nostro territorio: il nuovo appuntamento della rassegna, fissato a domani, venerdì 10 marzo, è dedicato alla Resistenza nelle Marche e in particolare alla vicenda della battaglia delle milizie partigiane, anche internazionali, a Pozza e Umito, non lontano da Ascoli Piceno. Ore 18, Sala multimediale dell’Ospitale (via Palmaroli, centro storico – ingresso libero).

La storica Annalisa Cegna, direttrice dell’Istituto storico di Macerata e ricercatrice presso l’Università “L’Orientale” di Napoli, presenterà il volume “Riconoscersi partigiane e partigiani. Costruzione di un’appartenenza”, nato dall’incontro della ricerca storiografica di Chiara Donati con il racconto fotografico di Marco Biancucci. Il libro è una raccolta di testimonianze personali, talvolta intime, dei giovani di allora che lottarono per la libertà.

La rassegna di storia contemporanea promossa dall’assessorato allo Sviluppo e Promozione tornerà ad aprile. Gli incontri sono realizzati con la collaborazione dell’associazione culturale Blow Up per gli aspetti organizzativi e libreria Nave Cervo.