L’azienda italo-polacca capitanata dal partner Artur Blesnowski in riviera con Alceste Aubert erasmus project manager che hanno dedicato alcuni giorni per colloqui con enti formativi che daranno la loro disponibilita’ e opportunita’di accogliere giovani in formazione e nel tempo libero di conoscere la nostra Regione Marche e in particolare il Piceno ricco di storia cultura e di arte.