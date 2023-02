SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole di Manolo Manoni, alla vigilia della trasferta romana dei suoi rossoblù: “La gara di domani si affronta come abbiamo affrontato le ultime, con tanta voglia di far bene, di raggiungere il risultato e dar continuità a questo piccolo, breve periodo di positività di risultati. Il Trastevere è una squadra che, comunque, negli ultimi anni sta sempre facendo campionati di prim’ordine, posizionandosi sempre nei primi posti in classifica. È una squadra con ottime qualità, con ottime individualità. Sicuramente vorranno riscattare la sconfitta di domenica a Senigallia, ma da parte nostra c’è la volontà di dar continuità a questi risultati, per venir fuori da questa situazione di classifica un po’ pericolosa il prima possibile. Infermeria? Sono ritornati in gruppo Proia e Conson, li avremo a disposizione, magari non ancora per l’intera partita però sicuramente se ci sarà da dare una mano saranno pronti».