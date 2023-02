GROTTAMMARE – Dopo una brevissima pausa, riprende, al teatro delle Energie di Grottammare, la rassegna di teatro amatoriale dialettale “Commedie Nostre”, a cura dell’associazione Lido degli Aranci con il sostegno dell’amministrazione comunale.

Sabato 18 febbraio, alle ore 21,15, andrà in scena la commedia brillante “Se rvenesse llu poru Antò” della Compagnia “L’Inzoliti” di Casette d’Ete.

La divertente commedia racconta di Anita, una benestante imprenditrice rimasta presto vedova, che, per un aiuto in casa, prende a servizio una vecchia amica, Elvira, accompagnata dalla figlia Lucia. E’ proprio Elvira, dotata di poteri particolari, che cercherà di sventare i piani dell’astuto Anselmo che conta di mettersi insieme alla ricca vedova solo per i propri interessi, aiutata addirittura dalla buonanima del defunto marito di Anita, il caro Antò. Ci riusciranno?

Per informazioni: 335 6234568.

Prevendite (senza costi aggiuntivi): al Caffè Ramona e Bar Spadino a Grottammare e al Laborfoto di Campanelli Domenico a San Benedetto del Tronto.