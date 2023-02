Marone 6,5: Sbaglia la metà dei rinvii dal fondo, consegnando spesso e volentieri il pallone agli avversari. Nel momento più importante si fa trovare pronto, neutralizzando la conclusione di Milani che avrebbe potuto regalare i tre punti ai padroni di casa.

Zaffagnini 6: Prova ordinata del numero 5, che si riscatta dopo l’errore commesso domenica scorsa.

Mauthe 5,5: Alterna buone giocate a leggerezze incomprensibili: non è ancora la miglior versione di sé stesso.

Agostinone 6: Rischia il meno possibile, pur non brillando in fase di possesso.

Alboni 6: Ha ritrovato un buona intensità, fisicamente sembra star bene. Da rivedere alcune scelte e qualche automatismo con i compagni.

Karkalis 6,5: Roccioso, si concede anche qualche ricamo palla al piede, sfruttando la sua buona tecnica.

Angiulli 6: È il più pericoloso tra i rossoblù nel primo tempo, una sua punizione rischia di sorprendere Mercorelli. Il capitano cala nella seconda frazione.

Favo 6: Buona prova del centrocampista, che però avrebbe potuto sfruttare meglio alcuni pallone in zona tiro.

Del Moro 6: Il più giovane tra i ragazzi di Manoni fa a sportellate mostrando buone qualità fisiche, ma non ha molte occasioni di far vedere la sua abilità tecnica come domenica scorsa.

Torromino 5,5: prova incolore del numero 10, che cerca troppo spesso di pescare il jolly da fuori.

Subentrati

Viscardi SV

Vita 6: Chissà, forse avrebbe potuto segnare il gol decisivo allo scadere. Se solo l’arbitro non avesse fischiato in anticipo…

Cardella 5,5: Ha poco tempo per risultare decisivo, ma è poco preciso.

Lulli SV

Feliz 5: Entra nel secondo tempo e sbaglia praticamente tutto. Non è neanche l’ombra del giocatore visto a inizio stagione.

All. Manoni 6,5: Espulso per via delle (giuste) proteste sul finale, schiera una formazione sorprendente che gioca un match alla pari con la capolista. La mentalità è quella giusta, la condizione fisica va migliorando: il tecnico sta facendo un buon lavoro nonostante la situazione societaria sia sempre più grottesca.