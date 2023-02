GROTTAMMARE – Continua la rassegna teatrale “Commedie Nostre”: appuntamento a sabato 18 febbraio con la compagnia di Casette d’Ete “L’Inzoliti” e la loro Commedia “Se Rvenesse Llu Poro Anto’”. Segue la nota dell’Associazione Lido degli Aranci:

«Scommessa vinta alla grande dall’Associazione Lido Degli Aranci di Grottammare, che più di vent’anni fa grazie all’intuizione di Alessandro Ciarrocchi e Rosina Bruni idearono insieme a tutto il gruppo “Ricordando Biccheru’”, un appuntamento annuale di commedia in dialetto grottammarese per ricordare il grande comico locale Mario Pignotti. Da lì nacque anche una compagnia teatrale ‘Llegrotte In Scena, diretta dal Prof. Giarmando Antonio Di Marti e supportata dall’esperienza dell’indimenticato poeta dialettale Mario Petrelli e dalla simpatia prorompente dell’altrettanto amato attore Mario Lanciotti e dell’inimitabile attrice Tilde Rosati, insieme ad altrettanti volti noti della Città. Sulla scia dell’enorme successo del progetto, l’allora Assessore alla Cultura Enrico Piergallini convocò il Presidente del Lido Valter Assenti e illustrò una sua splendida idea: creare una rassegna di teatro amatoriale dialettale composta da più appuntamenti dal titolo emblematico “Commedie Nostre”.

Un progetto difficile e rischioso, che però da ormai quindici anni consecutivi viene riproposto con sempre più seguito grazie agli otto appuntamenti annuali che ogni volta portano sul palco realtà teatrali del nostro territorio che propongono testi e adattamenti in dialetto volti solo a far ridere a crepapelle tutto il Teatro. Dal periodo Covid, visto il grande seguito della Rassegna, si decise di rischiare ancora e di trasferire Commedie Nostre al Teatro delle Energie abbandonando il mitico Teatro Kursaal, culla delle più belle serate che da trent’anni scandiscono il tempo delle risate e del divertimento grottammarese a marchio Lido degli Aranci, diventato ormai troppo piccolo per contenere l’ormai numerosissimo pubblico. Tanta paura incuteva quel teatro da quattrocento posti… ma anche questa volta il Lido ce l’ha fatta, è riuscito da diversi appuntamenti a riempire il teatro che appunto si riconferma delle “Energie”, perché è così che da ormai parecchi sabati il pubblico scalda platea ma anche palcoscenico, dando la giusta forza a chi, quel palco, lo calca solo per amore dello spettacolo e dell’intrattenimento!

Sabato scorso, con la commedia in tre atti “Lu Miedeche De Li Matte” della Compagnia Teatrale ascolana “Gente Nostra”, un delirio di gente entusiasta ha riempito i quattrocento posti del Teatro con un ennesimo sold-out. Tra le poltrone le forti risate e i tanti applausi rivolti ai moltissimi attori, che hanno dato prova della loro bravura e simpatia, hanno scandito minuto dopo minuto e battuta dopo battuta la serata e la rappresentazione. Dopo ben tre appuntamenti, sabato prossimo la Rassegna effettuerà un breve pit-stop per ripartire poi spediti più che mai sabato 18 febbraio con la compagnia di Casette d’Ete “L’Inzoliti” e la loro Commedia “Se Rvenesse Llu Poro Anto’”.

Entusiasta il Sindaco Piergallini che nel pranzo sociale dedicato agli “addetti ai lavori” della Lido degli Aranci di domenica scorsa ha elogiato l’Associazione per i molteplici successi ottenuti, soprattutto per la sua determinazione dimostrata in questi quarant’anni di attività grazie al suo “zoccolo duro” così definito dal suo Presidente, definendola quasi come una Pro Loco cittadina, visto anche che la Lido degli Aranci, tra i molteplici impegni e appuntamenti, gestisce ormai da due anni anche il punto IAT informativo estivo.

Lo stesso Alessandro Ciarrocchi, in carica da più di dieci anni, afferma che dal Covid, quindi dagli ultimi due anni o poco più, la Lido ha riscosso sempre più successi e ottenuto sempre più apprezzamenti e riconoscimenti, questo perché sicuramente il lavoro viene svolto al meglio delle forze e con un Team unito come mai prima.

Ma come diciamo sempre, il Lido degli Aranci non si ferma, e in attesa di riprendere gli appuntamenti in vernacolo, vi aspetta domenica 12 Febbraio alle ore 15.30 al Palariviera di San Benedetto del Tronto con la proiezione in anteprima Nazionale del film “State buoni se potete”, ideato dall’Associazione XMano, dal Gruppo Teatrale “I Nosocomici” & Friends, dal direttore artistico, amico e associato Franco Di Pancrazio, dall’amico e artista a tutto tondo Stefano Vigilante che sarà la voce istituzionale, stavolta sul palco in veste di presentatore, che ha visto la fattiva collaborazione dell’Associazione storica grottammarese per questo bellissimo progetto, che di inclusivo ha tutto.

Non mancate, con la LdA il divertimento è assicurato!».