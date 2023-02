ASCOLI PICENO – Stop incarichi di Funzione: il NurSind, il Nursing Up e l’USB esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto. Segue la nota:

«L’impegno profuso e la protesta sindacale, delle scriventi Organizzazioni Sindacali NurSind, USB e Nursing Up, ormai in atto da diversi mesi, hanno finalmente prodotto un altro fondamentale risultato.

Infatti la ex ASUR Ancona e la AST Ascoli Piceno, chiamate in giudizio dal Nursind, dal Nursing Up e dall’USB di Ascoli Piceno nel procedimento per condotta antisindacale dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, avente ad oggetto l’attivazione della procedura per l’affidamento di incarichi di funzione e di organizzazione della ex ASUR Marche Area Vasta 5, hanno richiesto un rinvio a giugno del procedimento “per la necessità di approfondimenti istruttori di carattere amministrativo medio tempore richiesti dagli organi interni e che potrebbero avere effetti sul giudizio in questione. Nelle more di tale attività istruttoria non si darà seguito ai procedimenti di cui alle determine impugnate e non si adotteranno gli atti conseguenti delle relative procedure, compresi i bandi e le eventuali graduatorie approvate a seguito di selezione, anche nell’interesse delle parti ricorrenti”.

È di tutta evidenza che le lamentate illegittimità della procedura seguita dall’azienda hanno indotto la stessa ad un esame documentale, probabilmente richiesto anche dall’organo di controllo, vale a dire dal collegio sindacale.

Pertanto il NurSind, il Nursing Up e l’USB esprimono particolare soddisfazione per il risultato raggiunto che comprova la fondatezza delle proteste poste in atto, fino al coinvolgimento dell’Autorità prefettizia, avverso delle condotte dell’azienda lesive dei diritti e delle prerogative sindacali, nonché violative di norme di legge e contrattuali che disciplinano tali selezioni.

Basti semplicemente osservare che ex l’Asur Marche Area Vasta 5 approvava il fondo ex art. 80 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 per l’ultima volta nell’anno 2020, venendo quindi a mancare il necessario presupposto della disponibilità delle risorse finanziarie per l’attivazione delle citate selezioni, a nulla rilevando l’incomprensibile assunto del datore di lavoro, secondo il quale l’iter procedimentale in questione è stato avallato dalle altre sigle sindacali e dalle RSU.

Il Nursind, il Nursing Up e l’USB, però, lige alla legalità normativa e contrattuale, per tutelare esclusivamente gli infermieri, professionisti della salute, operatori sanitari e lavoratori tutti, non si sono mai prestate e mai si presteranno a fare da stampella a malconci e traballanti tentativi aziendali, atti ad aggirare ed eludere il dettato contrattuale.

Le scriventi organizzazioni ovviamente continueranno a vigilare sull’operato della ex Asur Marche Area Vasta 5, affinché sia ripristinata l’agibilità normativa delle procedure».