Da un’idea di Carlo Isita e Piermario Badaloni, titolari di Onoranze Funebri Garofano, nasce un nuovo progetto per accompagnare le famiglie nel momento triste e doloroso della perdita di un caro.

Sorge così, a Grottammare, Casa Funeraria Garofano.

Si tratta di una struttura elegante, moderna e minimale che nasce con l’obiettivo di venire incontro alle nuove esigenze dettate dalla realtà contemporanea nella quale le abitazioni, non dotate di ampie metrature, non hanno il giusto spazio per accogliere una veglia funebre. In altri casi, la casa funeraria costituisce un’ottima soluzione per i familiari che vogliono evitare di avere in casa un brutto ricordo.

Il locale si compone di due stanze, ciascuna con il proprio stile curato nei minimi dettagli, all’interno delle quali è posizionato uno schermo dedicato alla proiezioni di foto e ricordi delle persone ancora in vita. All’esterno, un ulteriore schermo accoglie il manifesto funebre in versione digitale.

Grazie alla separazione delle due camere, a ciascuna famiglia è garantita la massima privacy in un momento delicato che viene vissuto da ciascuno in maniera singolare.

La Casa Funeraria Garofano si trova in via Ischia I 252 a Grottammare. Per informazioni: 335 691 4748