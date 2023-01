SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Befana del Circolo Nautico Sambenedettese è arrivata dal mare e ha portato tanti doni ai bambini buoni e la solidarietà dei soci nei confronti dell’associazione “Associazione Xmano odv-Genitori uniti per la disabilità”. Nel pomeriggio del giorno dell’Epifania, infatti, un’imbarcazione con a bordo l’adorata vecchina è sbarcata sul molo che ospita la sede del Cns, portando con sé tante calze ricolme di dolciumi e l’assegno di 1500 euro, frutto dei proventi della lotteria organizzata dal circolo nel corso della serata degli auguri, svoltasi pochi giorni prima di Natale.

«L’associazione utilizzerà questi fondi – ha dichiarato la coordinatrice Francesca Cenciarini – per finanziare il corso di attività motorie che durerà fino alla fine del 2023, con un incontro settimanale della durata di due ore. Un fisioterapista-osteopata, nel corso degli incontri, svolgerà con i nostri ragazzi degli esercizi volti a migliorare la loro mobilità, il senso dell’equilibrio e altro ancora, lavori che li aiuteranno ad avere una sempre maggiore autonomia negli spostamenti».

Nel corso dell’allegro pomeriggio, è stata offerta a tutti i bambini presenti una gustosa merenda. Le attività dell’associazione “X-Mano” richiamano l’attenzione di parecchi enti e di molte persone di buon cuore. «Voglio ringraziare – prosegue – anche a nome del presidente Toni Ciabattoni e della sua vice Anna Celi, tutti coloro che ci aiutano a finanziare le attività per i nostri ragazzi, che attualmente sono 12, con età comprese tra i 19 e i 30 anni, grazie anche alla disponibilità della sede posta in Via Manzoni, nei locali dell’ex consultorio.

In particolare cito Roberto Capocasa e Laura Cennini, consigliera del Cns con delega al sociale e alla vela, che ha proposto l’organizzazione di alcune iniziative, in un’ottica di inclusività, che appartiene indiscutibilmente al Circolo Nautico Sambenedettese.

Non vanno dimenticate, infatti, le uscite in barca a vela con i nostri ragazzi, l’acquisto della cioccolata che è stata inserita nei pacchi dono e altre carinerie nei nostri confronti, come ad esempio averci sostenuto nella realizzazione del lungometraggio “State buoni se potete”, in prima programmazione il 12 febbraio al Palariviera di San Benedetto».

L’associazione “X-Mano” è nata nel 2008 grazie all’iniziativa di genitori di ragazzi disabili e svolge attività di qualificazione del loro tempo libero.