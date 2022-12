SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Festa di Natale dei soci del Circolo Nautico Sambenedettese, accolti dal Presidente Igor Baiocchi e dal gran cerimoniere Manrico Urbani, all’Harena di San Benedetto. La serata è corsa via allegramente tra premiazioni, discorsi di ringraziamento e un’atmosfera piacevole, immortalata da Peppino Troiani.

Sul palco del noto locale rivierasco sono saliti per primi gli atleti del Cns della squadra Optimist, con gli allenatori Andrea Novelli e Chiara Laurenzi. In rapida successione sono stati premiati Filippo Pruno, Agata Bonaventura, Hiro Massi, Alessandro Massi, Lorenzo Maggitti, Alberto Nibbi, Alessandro Costa, Carola Ricci, Nicolas Giorgi, Carlotta Laganà, Stefano Pagano, Mattia Neroni, Alessandro D’Orazio (vice campione zonale 2022 e selezionato ai campionati italiani in singolo) e Giorgio Nibbi (vincitore medaglia d’argento Optimist a Torbole, secondo e terzo alle tappe del Trofeo Kinder di Malcesine e Ravenna, quarto classificato ai campionati italiani coppa cadetti di Salerno e vice campione zonale 2022).

Con il direttore sportivo Andrea Novelli, l’allenatore Alessandro Marsili ha presentato la squadra Ilca, composta da Riccardo Caserta, Chirill Vagnoni, Tommaso Faenza, Raffaele Brunetti, Aurora Maiolino, Tommaso Corradetti e Arnaldo Maria Parere (selezionato ai campionati italiani in singolo di Salerno) con un ringraziamento allo staff composto da Matteo Terenzi e da Massimiliano Salvi.

Sono stati premiati da Banca Generali (rappresentata nell’occasione dal dottor Verdecchia) con due borse di studio Premium, Carlotta Laganà per il passaggio dalla classe Optimist a quella Ilca e Arnaldo Maria Parere per i costanti miglioramenti e la qualificazione ai campionati italiani giovanili under 16, mentre via video Web c’è stato l’intervento di Emidio Silenzi del settore pesca, che si è classificato sesto ai campionati italiani. Erano presenti il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo, il consigliere regionale Andrea Assenti, il presidente nazionale Fiv Francesco Ettorre, il presidente della decima zona Fiv Saimon Conti, il presidente Provinciale Fipsas Mariano Conti e il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, nonché la presidente della Lega Navale Italiana di San Benedetto, Adele Mattioli. Hanno preso parte alla piacevole serata anche Laura Cennini, consigliere delegata al settore vela, Giacomo Forti, vice presidente del Cns e delegato al settore pesca, Peppe Mattetti, consigliere delegato agli eventi e alle manifestazioni e i consiglieri Rolando Rosetti e Benito Rossi. Durante la serata si è svolta una sottoscrizione con numerosi premi il cui ricavato andrà all’associazione “Per mano”.

Premiate anche le imbarcazioni d’altura che hanno rappresentato il Cns in regate di valore internazionale, vale a dire “Hyperion” di Stefano Evangelisti, “La luna del cassetto” di Nazzareno Marcozzi, “Nike” di Alberto Panichi, “Niente paura” di Gabriele Ferretti, “Quisqueja” di Luca Danieli, “Reve de vie” di Ermanno Galeati “Veleno III” di “So tutto di te” e “Adrenalina” di Bruno Bucciarelli.