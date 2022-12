CUPRA MARITTIMA – Come sempre da anni memorabili, coloro che si occupano di turismo nel territorio di Cupra Marittima e Massignano, si riuniscono prima di Natale in uno dei loro accoglienti alberghi per una cena (stavolta un pranzo) bene augurante, in prossimità del nuovo anno. Tanta allegria e tante buone nuove idee hanno fatto da contorno ad una bellissima abitudine.

Stavolta è stato l’Hotel Europa a fare da cornice ad un’assemblea sempre più coesa e propositiva. Abbiamo colto l’occasione per una breve chiacchierata con la neo presidente, Milva Ricci, titolare del Camping Calypso. L’abbiamo riassunta in sette domande e risposte. Eccole

1-È la prima volta che un titolare (una in questo caso) di un camping ricopre la carica di presidente dell’Acot (Associazione Cuprense Operatori Turistici?

– La carica di Presidente ACOT è sempre stata ricoperta da titolari di strutture alberghiere e extra-alberghiere come residence, B&B e camping; 2-Da sempre si ritengono gli albergatori di Cupra Marittima e Massignano i più coesi e propositivi. È d’accordo? – Sono qualità necessarie che qualsiasi membro di una qualsiasi associazione deve avere affinché l’associazione stessa benefici dei vantaggi del lavoro di squadra, e quando si mette al vertice il bene del territorio, tutti possono trarre profitto da queste opportunità. 3-ha già proposto qualche cambiamento, o ci sta pensando, per migliorare ulteriormente il cammino dell’Associazione? – Siamo già al lavoro per la programmazione della promozione turistica e dell’organizzazione di nuove attività insieme ai consiglieri e tutti gli associati. 4-Tra Comune e Acot c’è accordo oppure non vi sentite ben tutelati dall’attuale amministrazione? – Con gli enti locali c’è un buon rapporto, il che facilita e velocizza di molto la valutazione e la messa in opera delle nuove proposte. 5-Ha per caso in mente un grande evento che possa far conoscere ancora di più questo specifico territorio a livello nazionale? – Ci auguriamo di portare avanti iniziative sportive di livello nazionale. Al momento confermiamo tutti gli anni gli appuntamenti del Triathlon a Maggio e del Marche Trail a Ottobre. 6- Invece, cosa si sente di proporre alla Regione e anche al Governo italiano per favorire località turistiche piccole ma con una grande voglia di ‘crescere’ come voi. – Il consiglio per gli Enti è quello di iniziare dallo sviluppo di infrastrutture che rispondano alle sempre più numerose e mutevoli esigenze di mercato. 7- Sarebbe favorevole ad una bretella che permetta di evitare l’intasata Statale 16? – La realizzazione di una bretella aiuterebbe significativamente la diluizione del traffico.

Un grazie doveroso alla neo presidente con l’augurio che anche il 2023 rappresenti un anno di nuova e meritatissima crescita