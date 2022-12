SANBENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio di martedì 20 dicembre, Il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore allo Sport Cinzia Campanelli hanno ricevuto gli atleti sambenedettesi che nel 2022 hanno riportato risultati significativi in competizioni a livello nazionale e internazionale.

A ricevere il premio sono state Alessia Pontini e Rebecca Ponzini (calcio) Kevin Bovara (pattinaggio artistico su rotelle), Riccardo Bugari (pattinaggio su pista), Lorenzo Pignotti (nuoto), Matteo Terenzi (vela), Nicola Guidi e Giovanni Venditti (pesca sportiva surfcasting).

Gli sportivi hanno poi raccontato al sindaco Spazzafumo e all’assessore Campanelli della loro esperienza durante le gare, condividendo l’emozione dei momenti che li hanno portati a coronare il proprio impegno con la vittoria.

“Siamo molto felici – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – di accogliere i nostri atleti in Comune e siamo lieti di poter festeggiare i risultati che hanno conseguito. Con i loro successi, frutto della grande determinazione e dell’impegno che hanno messo in innumerevoli ore di allenamento, hanno onorato loro stessi ma anche la loro città”.

“Vorremmo che questi atleti – ha aggiunto l’assessore allo Sport Cinzia Campanelli – fossero di esempio per tutte le ragazze e i ragazzi che praticano lo sport, e ciò a prescindere dai risultati agonistici. Tutti hanno infatti sottolineato l’importanza della pratica sportiva come mezzo per preservarsi in salute ma anche come espressione di valori come la dedizione, il rispetto reciproco e la correttezza, elementi fondanti di ogni società che vuole crescere”