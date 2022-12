MONTEPRANDONE – Si chiama “Nella favola del Natale” ed è lo spettacolo natalizio organizzato dall’associazione “C’era una volta asd”, per la regia di Mari Egle Spotorno.

L’evento, patrocinato dal Comune di Monteprandone si terrà sabato 17 dicembre, alle ore 21, all’Auditorium del Centro Pacetti in via San Giacomo 107 a Monteprandone con ingresso gratuito.

“Il racconto di una storia è quel momento magico che si crea a scuola, a casa prima di andare a dormire, intorno a un fuoco. È quel momento pensato per qualcuno o da condividere con qualcuno – spiegano gli organizzatori dell’associazione C’era una volta asd – È proprio questo l’intento dei bimbi e degli insegnanti di C’era una volta: creare e portare un po’ di magia che, associata al periodo natalizio, ad un palcoscenico e a dei bambini come interlocutori, diverrà davvero palpabile. Questo spettacolo di Natale è per noi un ritorno alla normalità, e vuole essere di buon auspicio per noi, per i bimbi e per tutte le persone che interverranno”.