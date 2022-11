SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si terrà il 25 novembre, la lezione gratuita organizzata dalla società “World sporting academy” per promuovere il corso di autodifesa per le donne del territorio. “Con l’intento di contribuire al buon nome della nostra Città e soprattutto alla salvaguardia delle donne residenti nel nostro territorio e suffragati dal fatto che non è possibile strutturare seriamente un corso di autodifesa per le donne su 4 lezioni in un solo mese, proponiamo la possibilità di frequentare un corso di autodifesa al femminile ma aperto a tutti coloro che intendano parteciparvi, al fine di promuovere la consapevolezza attraverso lo sviluppo della cultura del rispetto verso i soggetti più deboli.”

Il corso basato sulla moderna teoria dell’allenamento e sulle più aggiornate metodologie didattiche, è strutturato sull’apprendimento istintivo e sul metodo della stimolazione, tutto opportunamente adeguato ai vari livelli e alle reali e non mistificate capacità dell’individuo, tenendo conto della fisiologia, della struttura fisica e caratteriale della donna tenendo conto della legislazione vigente in materia e del principio della proporzionalità.

L’addestramento si basa essenzialmente sullo studio delle applicazioni pratiche e contestuali, anche in situazione di stress emotivo, che denominiamo unità situazionali attraverso un approccio istintivo, informale e soprattutto multidisciplinare del patrimonio tecnico, biomeccanicamente e sperimentalmente fondato, delle arti marziali fino ad oggi conosciute. L’aspetto teorico prevede lo studio della legislazione in materia e della psicologia anche con esperti del settore.

Le lezioni dovrebbero aver luogo presso la palestra della Scuola Elementare “Bice Piacentini” di via Asiago e all’aperto presso la Pinetina “Falcone-Borsellino” (tempo permettendo) a partire dal 30 novembre 2022 dalle ore 19:00 alle 20:30 ogni mercoledì per terminare giorno 29 marzo 2023 per un totale di 18 sedute di attività addestrativa.

Al termine del corso le partecipanti potranno tornare periodicamente ogni mercoledì in palestra per ripassare e continuare a far pratica liberamente.