MONTEPRANDONE – Sabato 26 novembre, alle ore 15, si svolgerà una nuova tappa a Monteprandone del progetto “Camminata dei musei”.

L’appuntamento è alle ore 15 presso il piazzale Monsignor Eugenio Massi a Monteprandone ed è dedicata alla visita luoghi di San Giacomo della Marca. In particolare si svolgerà una visita gratuita, con guida turistica abilitata, al Museo sistino, al Santuario di San Giacomo della Marca/Madonna delle Grazie ed a seguire ci si sposterà a Monteprandone per visitare il rinnovato Museo dei Codici.

La partecipazione gratuita su prenotazione (entro il 24 novembre tramite messaggio al numero 3939365509).

L’iniziativa è curata da U.S. Acli provinciale, Avis Monteprandone, Bim Tronto e Comune di Monteprandone in occasione delle festività patronali.

Nei giorni scorsi si è svolta anche la “Camminata per San Giacomo della Marca” che ha visto i podisti partire dal Santuario di San Giacomo della Marca/Madonna delle Grazie per arrivare fino alla casa natale del patrono di Monteprandone per poi tornare sul luogo di partenza.

Alla manifestazione hanno partecipato cittadini di ogni età provenienti da vari centri della vallata del Tronto. Erano presenti anche l’assessore al patrimonio Christian Ficcadenti ed il consigliere comunale delegato allo sport Marco Ciabattoni.