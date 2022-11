SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nell’ambito del progetto”Camminata dei musei“, promosso da U.S. Acli provinciale Aps, Bim Tronto, dal comune di San Benedetto del Tronto e da Qualis Lab – analisi cliniche, domenica 20 novembre, in prossimità della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è in programma “San Benedetto e le donne“, un percorso culturale a San Benedetto del Tronto che prevede una visita guidata della città e del Museo ittico.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 10 davanti al Museo del Mare.

La partecipazione è gratuita su prenotazione (entro il 17 novembre tramite messaggio al numero 393 9365509

Ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti del progetto “Camminata dei musei” sono sul sito www.cooperativemarche.it .