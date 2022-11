Una nuova puntata di Scienziati nel Pallone con ospite al telefono l’ex presidente della Samb Franco Fedeli. Si parla di Samb e Porto d’Ascoli con i nostri scienziati Nazzareno Perotti, Mauro Vannini e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore.

La puntata sarà visibile in replica su 7 Gold Marche mercoledì 16 e venerdì 18 novembre alle 17.

Nel corso della puntata, abbiamo avuto in collegamento telefonico l’ex Presidente della Samb Franco Fedeli, il quale si è detto disposto ad aprire all’ipotesi di collaborare con imprenditori sambenedettesi. Ha confermato di seguire le vicende della Samb e si è detto rammaricato per l’andamento degli ultimi due anni da quando se ne è andato. Parole dure su Serafino: ha comprato solo grossi nomi argentini senza pagare nessuno, ha imbrogliato tutti. Riguardo una possibile collaborazione con Vittorio Massi ha dichiarato che lo ritiene una brava e valida persona, con cui si può fare un progetto serio per “salvare la Samb”…