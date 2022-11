CUPRA MARITTIMA- Di seguito una nota stampa del sindaco Alessio Piersimoni:

“Domenica scorsa abbiamo ricevuto la graditissima visita del neo-sottosegretario alla Cultura, l’on. Vittorio Sgarbi.

È stato un piacere accompagnarlo, nonostante l’ora tardissima, tra le vie del nostro Paese Alto, oltre che nei luoghi della Cupra Archeologica come il Museo del Territorio, il Ninfeo e il Parco Archeologico.

Ha voluto approfondire ogni aspetto che gli abbiamo sottoposto, con particolare attenzione al Paese Alto e nello specifico alle mura di cinta; percorrendo la strada San Silvestro per arrivare al Paese Alto, ci siamo fermati mostrando al sottosegretario la fragilità e la compromissione delle mura ovest.

La visita non era stata programmata e l’onorevole ha accettato il mio invito a venire a Cupra, durante la cena tenutasi qualche ora prima con i Sindaci e gli imprenditori del territorio, organizzata dai Musei Sistini del Piceno e dalla Direttrice Paola Di Girolami che ringrazio infinitamente.

Siamo riusciti a dare un quadro completo del nostro bellissimo paese e delle tante ricchezze paesaggistiche, storico e culturali che esso possiede; il Sottosegretario ne è rimasto piacevolmente colpito ed ha apprezzato molto il fuori programma mettendosi anche a disposizione per una fattiva e concreta collaborazione per le mura di cinta e per consigli sull’annosa questione della casa colonica sul podio del foro romano.

Ringrazio anche il Presidente dell’ACOT Milva Ricci e il Vice Presidente Nespeca Paolo che ci hanno accompagnato nella visita con l’onorevole Sgarbi durante la quale abbiamo parlato anche di valorizzazione turistica”.