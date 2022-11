MONTEPRANDONE – Tegola in casa Handball Club Monteprandone, reduce dal primo punto della stagione a Prato: il terzino Franco Nicolas Stauble si è procurato la frattura scomposta del setto nasale. Per l’argentino si prospetta un lungo stop.

Ma non sono finiti i problemi per coach Andrea Vultaggio: il terzino Riccardo Simonetti lamenta problemi a una caviglia e l’ala Leonardo Grilli è influenzato. Infermeria di nuovo piena, allora, con Vultaggio che in vista della sfida di sabato 12 novembre alle 18 contro Ferrara, al Colle Gioioso, ammette: “Le gare casalinghe sono per noi tutte cruciali, davanti al nostro pubblico dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Purtroppo arriviamo a questa partita in una situazione di grave emergenza”.

Poi l’affondo di Vultaggio: “Sono molto contrariato per l’incidente capitato a Stauble a Prato. Spero che gli arbitri facciano più attenzione nel designare i direttori di gara. Subire in campo una frattura a causa di un pugno e non avere alcun tipo di tutela o giustizia è inammissibile. Ci si deve rendere conto che chi non punisce tali atteggiamenti è un pericolo per l’incolumità di tutti gli atleti e non può essere designato per arbitrare una gara di serie A”.

Per l’HC settimana tutta in salita. Ferrara, peraltro, è la terza forza del girone B di Serie A2, con 13 punti, frutto di 6 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Tra gli estensi ex giocatori di A1 come Pasini e Mata.

E intanto domani mercoledì 9 novembre alle 18, al palazzetto di via Colle Gioioso, scatta il campionato per la squadra Under 17 dell’HC. L’avversario è Cingoli, nella sfida valevole per la terza giornata (nella prima cadeva il turno di riposo per Monteprandone e la seconda, a Falconara, si giocherà il 13 novembre alle 11.30). Dieci, in tutto, le giornate della stagione regolare: l’ultima il 25 gennaio 2023 a Camerano.