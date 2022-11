SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato trovato questa mattina alle ore 8 circa, nella sua abitazione del Paese Alto di San Benedetto, il corpo senza vita di una 65enne. La signora risiedeva in via Benvenuto Cellini. Secondo le ricostruzioni, sarebbe stato un vicino di casa della donna ad allertare i soccorsi: l’uomo aveva intuito che qualcosa non stesse andando bene, poiché non l’aveva incontrata al mattino a passeggio con il proprio cane. Il personale del 118 è arrivato in breve tempo sul posto, ma purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare: si sarebbe spenta a causa di un malore.