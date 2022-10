SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della visita pastorale alla Vicaria che sta conducendo in queste settimane, il vescovo diocesano monsignor Carlo Bresciani ha fatto visita stamane al Comando della Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto che per la prima volta nella sua storia ha accolto un presule nei suoi uffici.

Ricevuto dal comandante Pietro D’Angeli e da altri ufficiali, il Vescovo ha voluto approfondire i vari aspetti dell’attività del Corpo, visitando gli uffici dove vengono svolte le numerose funzioni di competenza. Nel corso del colloquio, è stato posto particolare accento sul tema della cosiddetta “movida molesta” e su come viene affrontato, anche dal punto di vista delle prevenzione, il problema.

Al termine, mons. Bresciani è stato omaggiato di un volume che ripercorre la storia del Corpo dei Vigili Urbani sambenedettesi.