GROTTAMMARE – Prende il via sabato 29 ottobre “Energie Vive 2022 #2”, la rassegna di eventi teatrali del Teatro delle Energie proposta dal Comune di Grottammare in collaborazione con l’associazione Profili Artistici e l’AMAT, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche.

Presentato oggi dall’assessore alle politiche giovanili del Comune di Grottammare Lorenzo Rossi con Eugenio Olivieri di Profili Artistici, Gino Troli e Gilberto Santini, rispettivamente vicepresidente e direttore AMAT, Energie Vive nasce dall’idea del coinvolgimento e della complicità delle forze culturali locali, anche attraverso la cogestione dello spazio.

“Si tratta di una iniziativa che mi sta molto a cuore perché a Grottammare mi sento un po’ come a casa mia – afferma Gino Troli – anche per il rapporto personale che mi lega ad Eugenio, persona che fa molto per questo territorio mettendo a disposizione il suo talento per lavorare su tanti aspetti del teatro, dalla formazione all’offerta degli spettacoli. Permette al Teatro delle Energie di essere vivo e non rappresentare esclusivamente un monumento. Da qui a dicembre, avremo quattro appuntamenti teatrali di cui tre prodotti nelle Marche. Speriamo che il caro energia a cui tutti stiamo assistendo non impatti anche sulla vita del teatro, dopo aver già vissuto le difficoltà della pandemia”.

“Non tutti i comuni hanno la fortuna di avere un teatro comunale come accade a Grottammare – esordisce Olivieri – e poterlo vivere, come stiamo facendo, con la formazione e con gli eventi artistici, è possibile anche grazie al lavoro di un gruppo di collaboratori. Organizziamo spettacoli con temi che vadano oltre il classico, assicurandoci che parlino a tutti e che non siano un prodotto esclusivamente di nicchia”.

Quattro i titoli per l’ultimo trimestre del 2022. Si inizia il 29 ottobre con lo spettacolo “Teoria della classe disagiata”, tratto dal libro di Raffaele Alberto Ventura. Due “rappresentanti di classe” conducono questo varietà tragico in cui si fanno portavoce delle mistificazioni, delle fragilità, delle meschinità di se stessi e dei loro simili, barcamenandosi fra il ridicolo e il macabro.

Il 22 novembre va in scena “Sybil” di Livia Castiglioni: la storia è quella di Sybil Dorset, una donna divisa tra molteplici esistenze. La sua psichiatra dottoressa Wilbur proverà a dare una risposta a una personalità frammentata come quella della protagonista che ha seguito un percorso terapeutico decennale.

“Ciao amore Ciao. Un’inchiesta su Luigi Tenco” in scena sabato 3 dicembre, interpretato da Filippo Paolasini, è il racconto della vita di un cantautore romantico e dannato fino all’enigma della sua morte, avvenuta il 27 gennaio del ’67.

L’ultimo spettacolo, “Lettere d’amore” dell’americano Albert Ramsdell Gurney Jr., previsto per il 10 dicembre, racconta la storia di mezzo secolo di amicizia fra i due protagonisti.

“Come amministrazione, siamo sempre felici quando a Grottammare si presentano eventi di grande livello come questi – afferma il vicesindaco Lorenzo Rossi –. Una compagnia così vivace come Profili Artistici dà la possibilità di offrire un cartellone vario, per tutti i gusti. Da Grottammare, un territorio di provincia, si costruisce una proposta teatrale di respiro nazionale”.

Biglietti di posto unico in vendita a 10 euro online su vivaticket.com e presso la biglietteria del Teatro delle Energie aperta il giorno di spettacolo a partire dalle ore 19:30.