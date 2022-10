PEDASO – Già nota la programmazione autunnale dell’associazione culturale grottammarese Artistic Picenum. Saranno i comuni di Pedaso e Grottammare le sedi dei nuovi eventi che spazieranno dal teatro comico alla magia, dalla danza alla musica, compresa l’opera, fino allo short movie.

Si parte sabato 29 ottobre a Pedaso con lo spettacolo di Piero Massimo Macchini ed Emanuela Aureli, mentre sabato 19 novembre, a Grottammare, si svolgerà la seconda edizione di Grottammare Dance, fortunato format dedicato al talento coreografico con in scena 50 performers delle migliori scuole e società sportive del piceno: Gruppo Utes, Ananke, Danzarte Academy, Mil Pasos e Matteo Conti e Michela Vagni. Ospiti d’ onore Andrea Fratellini e Claudio Sciara, reduci da Italia’s Got Talent e dalle milioni di visualizzazioni ottenute su YouTube. Gli show live si concluderanno a Pedaso il 10 dicembre con Pier Paolo Piccioni, in arte Peto’, che aprirà lo spettacolo di Max Pisu, volto storico di Zelig e attualmente protagonista a Sky in Celebrity Chef.

Non mancheranno le collaborazioni culturali in itinere, grazie al fortunato cortometraggio sociale “Anna”, molto apprezzato dalla critica cineasta italiana e invitato a numerose rassegne a seguito delle migliaia di visualizzazioni ottenute nel sito RaiCinema. Nel mese di novembre è prevista, inoltre, una joint venture dedicata al mondo della magia, con il sostegno al nuovo show dell’artista marchigiano Claudio Palumbo, in scena l’8 novembre al Concordia di San Benedetto del Tronto, e iniziative benefiche grazie all’amicizia del gruppo

“Creazioni Nonna Amalia“, presente alla fiera di San Martino.

“Vogliamo ringraziare le amministrazioni comunali di Grottammare e Pedaso per la fiducia concessaci e tutti i protagonisti che nelle prossime settimane calcheranno i palchi teatrali sopracitati – hanno dichiarato Giuseppe Cameli e Valentina Rosati a nome di tutto lo staff. “Proporre del sano intrattenimento, in questa fase storica, non è scontato e banale; il nostro obiettivo è quello di avvicinare il pubblico alla nostra realtà, cercando di averne intuito i gusti e regalando emozioni in forme originali, orientate al mondo giovanile e alle sue neo forme di espressione. La nostra vuole essere una grande famiglia, dove accogliere idee, partnership e intuizioni, dove si riscopra la volontà di trascorrere del tempo insieme nel nome del sano associazionismo e per il bello dell’ associazionismo – hanno aggiunto.