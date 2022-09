SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Classifica alla mano, il match tra Termoli e Porto d’Ascoli è un testa coda del Girone F, ma quello di mercoledì una partita da non sottovalutare per i ragazzi di Ciampelli.

I molisani, dopo un inizio di campionato difficile, hanno apportato modifiche sia alla rosa sia ai vertici societari, per tentare il cambio di passo e togliere lo zero dalla classifica. Il primo a pagare la mancanza di risultati, è stato infatti proprio il direttore generale Clemente Santonastaso, come lo stesso club ha annunciato nel seguente comunicato nella mattinata di lunedì 26 settembre.

La società Calcio Termoli 1920 in data odierna procede a comunicare la risoluzione del rapporto con il Dg Clemente Santonastaso, sollevandolo dal suo incarico di Direttore Generale. La società tutta ringrazia il Dg per il suo operato svolto fino a questo momento, augurandogli buona fortuna per il futuro.

Per quanto riguarda l’11 titolare, sono attese parecchie novità, dato che nelle ultime ore sono stati ufficializzati 3 nuovi colpi di mercato:

Gabriele Gibilterra: c lasse 2000 attaccante di 180 cm, cresciuto calcisticamente nel Genoa, prima esperienze in C con Albissola, poi due campionati vinti di serie D con Foggia e Siena, ultimo anno alla Lucchese in serie C.

Pietro Sicignano: c lasse 1988 difensore di 185 cm, cresciuto calcisticamente nel Parma, esperienze in C con Carrarese, Melfi, Vibonese e Paganese dove vince il campionato della vecchia C2, poi in D con Potenza, Cavese, Potenza ancora dove vince il campionato, Gela, Acireale, Brindisi e Nola per un totale di circa 300 partite.

Edoardo Defendi: c lasse 1991 attaccante di 182 cm, nell’ultimo anno ha vinto il campionato di serie D e Poule Scudetto con la Recanatese. Cresciuto calcisticamente nel Brescia per lui tanta esperienza in serie C con le maglie di Feralpisalò, San Marino, Como dove vince campionato di C, Arezzo, Melfi, Santarcangelo, Lumezzane, Propatria, Cuneo collezionando piu di 180 partite e circa 50 goal.

Per mister Ciampelli è uno scontro diretto da non sbagliare, per mister Esposito è l’occasione di rispondere alle critiche davanti al proprio pubblico. Ci sono dunque tutti i presupposti per assistere ad un’entusiasmante partita al “Cannarsa” di Termoli.