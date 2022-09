CUPRA MARITTIMA – Sono iniziati nel comune di Cupra Marittima i lavori su illuminazione e videosorveglianza a cura di Menowatt Ge.

Le parole dell’Amministratore Delegato dell’azienda Adriano Maroni: “L’intervento prevede la sostituzione dei 1.691 corpi illuminanti presenti con i nostri Hiperion, che consentiranno un risparmio pari a 440 mila kWh e una percentuale del 64,2%. Questo significa, alle tariffe attuali, un risparmio annuale di circa 200 mila euro. Contemporaneamente, stiamo implementando l’impianto di videosorveglianza con l’obiettivo di sviluppare le tecnologie di Smart City”.

Soddisfatto il Sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni: “Grazie a questa operazione lungimirante, riusciamo a contenere e abbattere le spese e a garantire comunque il servizio di illuminazione, espandendolo addirittura ad altre zone della città. Oggi, alla luce della crisi, l’iniziativa assume un particolare significato. Sono stati intrapresi lavori di ammodernamento ed efficientamento al fine di ottenere un risparmio e siamo molto contenti di come stanno procedendo gli interventi. Prevista anche un’implementazione del sistema di videosorveglianza, che è un’importante novità per la sicurezza della città. A Cupra, infatti, non abbiamo mai avuto telecamere. Da adesso ci saranno”.

Conclude Adriano Maroni: “Siamo in piena crisi energetica e Cupra Marittima ancora prima di arrivare a questa situazione si era già attivato per l’efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica comunale. La durata della concessione del servizio è di tredici anni, durante i quali Menowatt Ge si occuperà di gestire e manutenere gli impianti”.