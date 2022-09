Lo sport in Italia rappresenta uno degli ambiti su cui negli ultimi anni si stanno investendo ingenti somme economiche sulla base delle quali rinnovare tutto il settore. Effettivamente, i fondi dedicati allo sport hanno portato i loro frutti. Infatti, negli ultimi due anni, nonostante la pandemia, lo sport italiano ha conosciuto uno dei suoi periodi più floridi. Nel 2021 si è assistito ad una numerosissima serie di vittorie da parte di tanti atleti e squadre rappresentanti del Bel Paese.

Il tricolore ha trionfato nelle categorie più disparate portando a casa medaglie e trofei dai quali non ci si aspettava molto. Primo tra tutti l’europeo vinto dalla nazionale di softball, sport ancora poco diffuso in Italia a cui è seguita la vittoria degli Azzurri nel campionato europeo di calcio. Quest’ultimo è uno di quelli che ha suscitato sicuramente più gioia tra gli italiani anche perché, si sa, il calcio è lo sport più amato di sempre. Ma l’ascesa azzurra non si è fermata lì. Quello stesso anno, l’inizio delle Olimpiadi di Tokyo, sanciva il principio di una serie indimenticabile di vittorie e medaglie tra cui quella dei 100 metri maschili e dell’oro emozionante del salto in alto. Insomma, un insieme di successi che hanno fatto la storia dello sport italiano e che resteranno negli annali.

Questa ondata di positività sembrava essere stata interrotta dal fallimento della nazionale di calcio italiana maschile che non è riuscita a qualificarsi ai mondiali che si terranno quest’anno in Qatar. Un duro colpo visto che già durante l’edizione precedente l’Italia non ha partecipato; una situazione spiacevole che si è ripetuta per due edizioni consecutive e di cui hanno parlato tutte le maggiori testate tra cui anche Calcio Napoli 24.

Le vittorie del 2022

Il 2021 non è stato un anno a sé. Lo sport italiano ha continuato a brillare anche nel 2022, anno in cui l’Italia ha ospitato gli europei di nuoto precisamente a Roma, la capitale. Le acque delle piscine usate per le competizioni si sono tinte del tricolore più e più volte facendo sì che l’Italia concludesse l’evento con il maggior numero di medaglie vinte, ben 67 che hanno sancito la supremazia italiana.

Anche quando non siamo saliti sul podio, abbiamo comunque battuto record nazionali, come quello delle Olimpiadi invernali di Pechino che è stata l’edizione più proficua di sempre per l’Italia in questa categoria.

Ultima, ma non per importanza, la vittoria della pallavolo maschile che è riuscita a portare a casa il titolo mondiale. Un successo che ha un sapore ancora speciale, sia perché l’ultimo trofeo di questo tipo era stato vinto dal nostro Paese ben 24 anni fa, e sia perchè il primo posto è stato conquistato in Polonia, in casa della squadra detentrice del titolo.

Una costante che emerge da tutte queste vittorie è che si tratta di atleti giovani che, per fortuna, popoleranno lo sport italiano ancora per molto tempo regalandoci, si spera, ancora tante gioie. Sulla scia di ciò, diventa sempre più cruciale e fondamentale investire nelle attività sportive e soprattutto nelle strutture che ospitano gli allenamenti e che costituiscono il luogo dove i futuri atleti si formano. Se vogliamo continuare ad essere competitivi, dobbiamo dare ai nostri sportivi tutte le opportunità che meritano.