CUPRA MARITTIMA – Dopo il successo dello scorso anno, torna a Cupra Marittima la nazionale italiana seniores di Kickboxing. Trentacinque campioni provenienti da tutto il Paese, selezionati nel corso dell’anno, si alleneranno nelle Marche durante il prossimo fine settimana, in preparazione degli Europei di Antalya, in programma dall’11 al 20 novembre in Turchia.

“Grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale cuprense, molto attenta a tutti gli eventi sportivi – spiega il presidente regionale, Antonio Cipriani – siamo riusciti a riportare qui un collegiale che quest’anno ha una duplice funzione: oltre alla preparazione atletica della nazionale, ospiterà anche uno stage formativo che consentirà a 30 maestri provenienti da diverse regioni italiane di acquisire i crediti necessari per il rinnovo del patentino”.

È così che il palazzetto dello sport di Cupra Marittima, dal 16 al 18 settembre prossimi si trasformerà in un campus sportivo per la kickboxing, ospitando una settantina di atleti, tra campioni, maestri e giovani leve.

“Lo scorso anno siamo partiti bene con la preparazione nelle Marche – racconta il vicepresidente della Federazione, Riccardo Bergamini – e ai mondiali è andata anche meglio. I nostri campioni hanno conquistato nel Full Contact una medaglia d’oro con Damiano Tramontana e una di bronzo con Mattia Amatuzio. Mentre nel Low Kick abbiamo portato a casa due bronzi con Marta Filippi e Romina Cozzolino”.

Due i marchigiani convocati, tra i campioni nazionali, per la Turchia: Laura Sacripanti, 29 anni, di Pedaso, e Simone Buratti, 25 anni, di Tolentino. I direttori tecnici della nazionale che terranno lo stage e seguiranno la preparazione saranno Raffaele Cipriani, Biagio Tralli, Stefano Paone, Giampietro Marceddu e Paolo Liberati.

“Siamo lieti di ospitare anche quest’anno la nazionale italiana seniores di Kickboxing – commenta il sindaco, Alessio Piersimoni -. Ringrazio, a nome di tutta l’amministrazione, la Federazione per aver scelto nuovamente la nostra location”.

“Come amministrazione crediamo molto nell’importanza dello sport – sottolinea l’assessore allo Sport, Remo Lelli -, sia come attività che come richiamo turistico. Ospitare atleti e membri della federazione provenienti da tutta Italia, offre visibilità al nostro territorio e ci consente di prolungare la stagione turistica”.