MONTEPRANDONE – Martedì 27 settembre dalle ore 20.30 al Teatro Pacetti in via San Giacomo, 107 a Centobuchi. L’ingresso all’evento è libero ma con prenotazione obbligatoria al numero 3285546583, anche su Whatsapp seguendo questo link diretto https://bit.ly/3OheYyE. Ecco le info principali.

Alchimie d’Arte, un nuovo, grande, evento organizzato dall’associazione culturale di Domenico Parlamenti ed Enrica Consorti, in collaborazione con l’Avis di Monteprandone e il suo presidente Marcello Fratini, che vedrà protagonista il Dottor Primo Pierantozzi con la presentazione della sua nuova opera “Una Stagione Per Rinascere”.

Il libro, dopo poche ore dal lancio è diventato il più venduto in Italia, numero 1 Bestseller non solo nelle classifiche di categoria, ma anche nella classifica globale dei libri su Amazon.

In questo nuovo libro, il Dottor Primo Pierantozzi, autore per ben due volte best seller, accompagna il lettorenell’applicazione di un metodo inedito e molto potente, derivante da una straordinaria scoperta: il codice sorgente degli aforismi.

La serata non è stata organizzata come una classica presentazione con intervista e l’autore, con il suo preparatissimo staff, ha creato un vero evento formativo dove verrano condivisi con la platea tanti strumenti di crescita personale per l’allenamento delle potenzialità individuali.

Sarà presente anche Virginio De Maio, autore dei libri bestseller Filmatrix e Filmatrix Discovery e ideatore del portale “Il Cinema Insegna”, che non solo ha scritto la prefazione del nuovo libro del Dottor Pierantozzi, ma condividerà con lui il palco così da donare ai partecipanti il suo prezioso contributo.

L’evento ha da subito registrato tantissime prenotazioni e sono pochi i posti ancora disponibili. Per info e prenotazioni 3285546583, anche su Whatsapp seguendo questo link diretto https://bit.ly/3OheYyE .