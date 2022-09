TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 6 settembre, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Nel corso della mattinata una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta al Km 349+300 dell’Autostrada A14, sulla carreggiata in direzione Nord, a seguito dell’incendio di un autoarticolato adibito al trasporto di cavalli di un circo. Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore della motrice ed hanno avvolto il mezzo pesante. L’autista, accortosi della presenza dell’incendio a bordo, ha abbandonato velocemente il mezzo e ha messo in salvo gli otto cavalli trasportati facendoli scendere dal semirimorchio e portandoli in una posizione di sicurezza. Il primo intervento di spegnimento è stato effettuato dalla squadra antincendio dell’azienda Gsa, che gestisce il servizio per conto di Autostrade per l’Italia, contenendo le fiamme che sono state poi spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Il tempestivo intervento di spegnimento ha impedito che l’incendio potesse propagarsi al semirimorchio cassonato. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e bonificato la zona dell’incidente. Sull’autostrada, che è stata chiusa al traffico in direzione Nord, si sono formate lunghe file di auto. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia autostradale del VII tronco di Città Sant’Angelo e personale di Autostrade per l’italia per gli adempimenti di propria competenza.