Capannone in fiamme a Grottammare: “Situazione sotto controllo, per precauzione chiudete le finestre”

"Provvederemo ad aggiornarvi sugli sviluppi della situazione", così il Comune in una nota. L'incendio ha coinvolto un capannone utilizzato come deposito per monopattini elettrici. "Non si registrano al momento persone coinvolte, l'ntervento è ancora in atto" – fa sapere in un comunicato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

di Redazione