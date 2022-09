GROTTAMMARE – Il personale dello Sportello unico attività produttive ricorda agli ambulanti l’imminente scadenza del 12 settembre per partecipare alla Fiera di San Martino 2022.

La storica manifestazione mercatale dei primi giorni di autunno si terrà nei giorni di venerdì 11 e sabato 12 novembre. A disposizione degli operatori ci sono oltre 400 spazi per vendere merci di ogni genere, promuovere o commercializzare prodotti propri.

Il termine del 12 settembre riguarda i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche c.d. “Ambulanti”; è fissata al 30 settembre, invece, la scadenza per presentare domanda di partecipazione da parte di “Artigiani” (per la vendita esclusiva di prodotti propri) ed “Espositori” (vendita vietata, solo promozione).

In base alla categoria di appartenenza, gli interessati dovranno utilizzare i modelli di domanda disponibili nel portale istituzionale, dove è possibile consultare anche l’avviso contenente le modalità di presentazione delle istanze (esclusivamente via pec) e le cause di esclusione.

Clicca qui per visualizzare la modulistica utile a partecipare alla Fiera.