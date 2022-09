CUPRA MARITTIMA – Ieri sera, al cinema Margherita di Cupra Marittima, è andato in scena uno spettacolo davvero singolare che ha visto protagoniste alcune delle fiabe di Antonio De Signoribus, tra i maggiori studiosi di tradizioni e folclore popolare.

All’interno del festival Marchestorie, l’evento, sostenuto dall’amministrazione comunale, ha incantato i presenti grazie alla magia della musica: Federica Tomassini all’arpa e Maria Margherita Paci al violoncello, guidate dall’abile regia di Roberta Silvestrini, hanno interpretato alcune delle fiabe dello scrittore con musiche composte da Barbara Polacchi, Francesca Virgili, Roberta Silvestrini, Stefania Spadini, Loredana Totò, Sara Torquati e Paola Ciarlantini. A dar voce alle storie invece gli attori Alessio Messersì e Mauro Pierfederici.

“Un risultato interessante, una sorta di fiabe sonore dal vivo” commenta Carlo Pagliacci della casa editrice Zefiro che ha pubblicato gli ultimi tre libri di De Signoribus, compreso “L’uovo di cavalla” da cui sono state tratte le fiabe e che ha ottenuto il Marchio di qualità per la microeditoria. “I libri di De Signoribus aprono un ponte con il passato e la memoria, e riportano all’attenzione del lettore storie antiche che, altrimenti, rischierebbero l’oblio. Restituirle in musica – conclude Pagliacci – è qualcosa di straordinario, e ringrazio l’associazione Artemusica Compositrici per le Marche per aver reso possibile tutto ciò”.