CIVITANOVA MARCHE – Nella tarda serata di ieri, giovedì 25 agosto, il lungomare di Civitanova è stato teatro di un dramma. Un tragico incidente con lo scooter è purtroppo costato la vita a un giovane di origini marocchine, che poco lontano dal Molo Nord ha perso il controllo del mezzo, è salito sul marciapiede e si è schiantato contro un lampione. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, ma non c’è stato nulla da fare per il 32enne, morto sul colpo per la violenza dell’impatto.