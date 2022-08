CUPRA MARITTIMA – Di seguito una nota stampa del sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni:

“Un’altra occasione di crescita per il nostro Paese.

Siamo riusciti ad ottenere un cospicuo finanziamento, circa 730mila euro, per la realizzazione di un asilo nido comunale.

L’importante cifra ci consentirà di realizzare una struttura pubblica per far fronte alla sempre più crescente richiesta da parte delle famiglie, di posti in asilo nido.

Il bando del PNRR era uscito a dicembre 2021 con scadenza fissata a fine febbraio 2022 (salvo poi successive proroghe); l’area individuata, che da bando doveva essere di proprietà del comune, si trova in via delle Conchiglie, una zona in espansione a nord del paese.

L’importo è stato calcolato in base al numero di abitanti e al relativo fabbisogno.

Attendiamo ora il decreto e le indicazioni per la progettazione e la realizzazione dell’opera”.