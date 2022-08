MACERATA – Un arresto cardiaco durante una partitella a calcio in vacanza è costato la vita a un giovane di 26 anni di Villa Potenza di Macerata, Michele Gironella. Il giovane si trovava, insieme alla fidanzata, in Perù con il gruppo dell’associazione We Road. Michele lascia la mamma e tre sorelle.

Gironella sarebbe dovuto rientrare in Italia il prossimo 25 agosto. Poco dopo aver raggiunto un villaggio, il 26enne si era messo a giocare a calcio, sua grande passione insieme ai viaggi. I soccorsi si sono rivelati vani.

Il ragazzo aveva giocato con diverse squadre locali e al rientro avrebbe iniziato la preparazione precampionato con l’Helvia Recina. Via Facebook, la società ha reso omaggio al suo tesserato prematuramente scomparso: “Sgomenti, senza parole e ancora increduli per quanto accaduto. Ci uniamo al dolore della famiglia per la prematura e improvvisa scomparsa di Michele”.