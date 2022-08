ALBA ADRIATICA – Forze dell’Ordine in azione nel Teramano.

I carabinieri del Norm e della Compagnia di Alba Adriatica hanno arrestato un 35enne, originario del Gambia, nei giorni scorsi.

Come riportato in una nota stampa dell’Arma, giunta in redazione il 18 agosto, i militari hanno accertato tramite indagini che il fermato spacciava hashish in dei casolari abbandonati tra Villa Rosa e Alba Adriatica e sul lungofiume Vibrata.

La perquisizione personale e domiciliare ha permesso la scoperta della sostanza stupefacente e di 3500 euro, provento dell’attività illecita. Sotto sequestro un coltello e un cellulare.

Il Gip di Teramo ha emesso nei confronti del 35enne l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato continuato di spaccio di droga.