Ameth Fall aggredito racconta «Cosa fai qua? Devi andar via da San Benedetto”, ho preferito non difendermi

Il racconto dell'ex centravanti della Samb durante una serata al Geko. Il senegalese si è dovuto recare in ospedale per un dolore alla testa, e pare intenzionato a denunciare il suo aggressore. Ci ha raccontato la sua disavventura, non risparmiando stoccate al presidente Renzi

di Il Direttore